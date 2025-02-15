اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويستمع لآراء الطلاب والمعلمين.. صور

السبت، 15 فبراير 2025 01:10 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويستمع لآراء الطلاب والمعلمين.. صور وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الطلاب فيما درسوه
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المدارس منها مدرسة دقلت الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ومدرسة بقلولة الابتدائية القديمة التابعة لإدارة الرياض التعليمية في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية وتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وحرص وكيل الوزارة على التأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية بداية الفصل الدراسي الثاني، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

جانب من جولة وكيل الوزارة
جانب من جولة وكيل الوزارة

 

وكيل الوزارة يتفقد الفصول
وكيل الوزارة يتفقد الفصول

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس

 

وكيل تعليم كفر الشيخ ينافقش الطلاب فيما درسوه
وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الطلاب فيما درسوه

 







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