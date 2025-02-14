وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد مهرجان التفوق الكشفى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مهرجان التفوق الكشفى على مستوى المديرية لجميع المراحل ( براعم - أشبال- كشافة- متقدم عام و فنى - جواله - فرق ذوى الهمم - فكرى - أشبال وكشافة الأمل للصم وضعاف السمع - النور للمكفوفين)، لفرق المبادرات الرئاسية- فريق مشروع الخدمة العامة - فريق الدمج - مركز التدريب) بمدرسة الزخرفية بمدينة كفرالشيخ.

يأتى ذلك بحضور لجنة تقييم الوزارة برئاسة شريف فتحى مدير إدارة التربية الكشفية، بديوان الوزارة بإشراف توجيه عام التربية الرياضية، ووائل بشته موجه عام، وسلوى السبكى، موجه أول مركزى، ومحمد غلوش، موجه الكشافة المركزى بالمديرية، وقائد المهرجان، وأسرة التربية الرياضية بالتوجيه العام، وياسر البرجى، مدير إدارة شرق كفر الشيخ، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

كما شارك أكثر من 350 طالبا من جميع المراحل وزار المهرجان اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية الكشافة بكفرالشيخ، مشيدًا بالمستوى الذى ظهرت به الفرق المشاركة بالإضافة إلى التنظيم الذى ظهرت به الفعاليات والمنافسات بشكل يتيح فرص متكافئة وأجواء تنافسية راقية.



جانب من المهرجان الكشفي



المهرجان الكشفي بكفر الشيخ