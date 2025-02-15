وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

وصل عددا من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله، بعد أن تم إخراجهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة تبادل الأسرى والرهائن في قطاع غزة.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "طواقمنا تنقل أسيرين محررين إلى المستشفى بسبب وضعهما الصحي".

ونقلت مركبات تابعة لإدارة سجون الاحتلال‎ أسرى فلسطينيين، استعدادا للإفراج عنهم في الساعات القادمة ضمن الدفعة السادسة لاتفاق غزة".