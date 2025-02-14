مكتب الأسرى: سيتم الإفراج غدا عن 369 أسيرا ضمن اتفاق غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن مكتب إعلام الأسرى، أنه سيتم الإفراج غدا السبت، ضمن الاتفاق المبرة بين الفصائل الفلسطينية، وقوات الاحتلا الإسرائيلية، عن 36 أسيرا محكوما بالمؤبد و333 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

من جانبه، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، "قررنا الإفراج غدا السبت عن الأسرى الصهاينة ساشا الكسندر تروبنوف وساغي ديكل حن ويائير هورن".

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو، أن "قائمة الأسرى التي وصلت من حماس مقبولة لديهم".