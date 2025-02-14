مكتب الأسرى: سيتم الإفراج غدا عن 369 أسيرا ضمن اتفاق غزة

أعلن مكتب إعلام الأسرى، أنه سيتم الإفراج غدا السبت، ضمن الاتفاق المبرة بين الفصائل الفلسطينية، وقوات الاحتلا الإسرائيلية، عن 36 أسيرا محكوما بالمؤبد و333 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.
من جانبه، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، "قررنا الإفراج غدا السبت عن الأسرى الصهاينة ساشا الكسندر تروبنوف وساغي ديكل حن ويائير هورن".
وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو، أن "قائمة الأسرى التي وصلت من حماس مقبولة لديهم".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الرقابة العسكرية تسمح بنشر أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا من غزة".
والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".