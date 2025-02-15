وزير خارجية الصين: سياستنا تجاه الولايات المتحدة متسقة ومستقرة

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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي "إن الصين تحافظ على سياسة مستقرة ومتسقة تجاه الولايات المتحدة، ولا تقبل أو تغير في هذه السياسة بسهولة، ما يدل على عزمها الاستراتيجي ومصداقيتها الدولية كدولة كبرى".



وأشار وزير الخارجية الصيني، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني - في كلمة له خلال جلسة "الصين في العالم" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إلى أن الصين والولايات المتحدة لديهما أنظمة اجتماعية مختلفة، وهي خيارات يتخذها شعبيهما، لذلك من غير الواقعي محاولة تغيير أو حتى قلب نظام الطرف الآخر.



وأضاف: أن التحديات العالمية بحاجة إلى معالجة مشتركة من قبل الصين والولايات المتحدة، كما يعد ذلك مسؤولية دولية يتعين على الجانبين تحملها، مشيرا إلى استعداد بلاده لبناء علاقات ثنائية مستقرة وصحية ومستدامة مع الولايات المتحدة على أساس المبادئ الثلاثة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وإيجاد الطريق الصحيح للبلدين الكبيرين لتحقيق الوفاق بينهما على هذا الكوكب.



وأعرب عن أمله في أن تتحرك الولايات المتحدة في نفس الاتجاه الذي تتحرك فيه الصين، مختتما بالقول: "إذا أصرت الولايات المتحدة على قمع الصين واحتوائها، فإن الجانب الصيني سيتصدى لذلك حتى النهاية، وسيواجه بحزم أية إجراءات تنمر أحادية الجانب تقوم بها الولايات المتحدة، وسيدافع الصين بحزم عن سيادته الوطنية وكرامته وحقه المشروع في التنمية".