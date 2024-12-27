بكين: محادثات وزيري خارجية الصين واليابان كانت ودية وإيجابية

أ ش أ

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، المحادثات بين وزير خارجية بلادها وانج يي ونظيره الياباني تاكيشى إيوايا بأنها "كانت ودية ونشطة وإيجابية".

وذكرت ماو - في مؤتمر صحفي، الخميس، حسبما أوردت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية - أن اجتماع وانج وإيوايا ركز على تنفيذ ما توصل إليه الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا خلال لقائهما في ليما.. مشيرة إلى أن وزيري الخارجية الصيني والياباني أجريا مناقشات مثمرة بشأن تعزيز العلاقات الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة وبناء علاقات بناءة ومستقرة.

وقالت ماو إن وزيري الخارجية اتفقا على أن أهمية العلاقات الصينية ـــ اليابانية تتجاوز العلاقات الثنائية، وأن الجانبين يجب أن يستمرا في إجراء التبادلات والتعاون على مختلف المستويات، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة ومعالجة الخلافات والاختلافات بشكل صحيح، وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية اليابانية على المسار الصحيح.

وأشارت إلى أن الاجتماع أسفر عن 10 إتفاقيات مهمة بشأن التبادلات والتعاون في مجالات الشباب والتعليم والسياحة والمدن الشقيقة والرياضة والترفيه والإعلام ومراكز الفكر وغيرها من المجالات.

وأعربت ماو عن أملها في أن يستغل الجانبان هذا الاجتماع الذي عُقد أمس في بكين كفرصة لتوسيع التبادلات الثنائية وتعزيز أساليب التبادل المبتكرة، وتوفير بيئة صحية وعقلانية للرأي العام وإرساء تصور متبادل صحيح وموضوعي، ومساعدة العلاقات الصينية ــ اليابانية على التطور بطريقة سليمة ومستقرة.