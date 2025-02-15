وزراء يفتتحون معرض أهلا رمضان بميدان باب الشعرية بتخفيضات 30%

كتبت أسماء نصار

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران وزير العمل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم السبت معرض السلع الغذائية " أهلا رمضان" بميدان باب الشعرية.

أكد وزير الزراعة أن السلع و الخضر والفاكهة التى يتم طرحها بأقل من سعر التكلفة لتخفيف العبء عن المواطنين مشيرا الى أن الوزارة لا تهدف لتحقيق أي أرباح حيث يتم التعاون مع كبريات الشركات المصدرة للحاصلات البستانية

أوضح فاروق أن الاسعار تتجاوز ال 30% مساهمة من وزارة الزراعة لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين فى معظم الاحياء بالمحافظات

أشار فاروق إلى أن الايام القادمة سوف تشهد اشتراك الوزارة في المعارض التى تنظمها الوزارات والمحافظات بالإضافة إلى المعارض التى سوف تطلقها الوزارة سواء في القاهرة او المحافظات والتي تشمل جميع السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر الكريم بما ذلك مستلزمات رمضان من التمور والمكسرات والياميش.