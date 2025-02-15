3 وزراء يفتتحون اليوم معرض أهلا رمضان بميدان باب الشعرية

كتبت أسماء نصار

يفتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران وزير العمل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم السبت، معرض السلع الغذائية " أهلا رمضان" بميدان باب الشعرية.



وأوضح فاروق أن السلع و الخضر والفاكهة التى يتم طرحها بأقل من سعر التكلفة لتخفيف العبء عن المواطنين مشيرا إلى أن الوزارة لا تهدف لتحقيق أى أرباح حيث يتم التعاون مع كبريات الشركات المصدرة للحاصلات البستانية

أضاف أن الأسعار تتجاوز الـ30% مساهمة من وزارة الزراعة لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين فى معظم الاحياء بالمحافظات.

أوضح أن الايام القادمة سوف تشهد اشتراك الوزارة فى المعارض التى تنظمها الوزارات والمحافظات بالإضافة إلى المعارض التى سوف تطلقها الوزارة سواء فى القاهرة او المحافظات والتى تشمل جميع السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر الكريم بما ذلك مستلزمات رمضان من التمور والمكسرات والياميش.