نتنياهو يزعم: إعادة المختطفين جاءت بفضل تصريحات ترامب

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

في أول تعليق على عملية التسليم التى جرت اليوم السبت، قال مكتب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة بينامين نتنياهو، إن "إعادة المختطفين جاءت بفضل تصريحات ترامب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد الفصائل بـ"إشعال الجحيم" في غزة، أن لم يتم الإفراج عن جميع المحتجزين من القطاع منذ أكتوبر 2023 بحلول ظهر اليوم.

بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن قوة من الجيش، وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، داخل قطاع غزة، تسلمت الأسرى الثلاثة الذين أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، سراحهم، وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن وحدة خاصة من الجيش والشاباك، رافقت الأسرى الثلاثة إلى إسرائيل حيث يخضعون لفحوص طبية أولية.

وسلمت الفصائل الفلسطينية لأحد الأسرى المفرج عنهم، مجسما لساعة رملية كتب عليه "الوقت ينفذ" خلال مراسم الإفراج عن الأسرى الثلاثة.

قال الأسير الإسرائيلي ساغي ديكل حن، المفرج عنه من قبل الفصائل الفلسطينية، خلال مراسم تسليمه إلى لجنة الصليب الأحمر: "أطلب من الحكومة فعل كل شيء لاستمرار الصفقة".

من جانبه، قال يائير هورن: "يجب إعادة جميع المخطوفين إلى منازلهم ولا مزيد من الوقت لديهم".

وتسلمت طواقم الصليب الأحمر، الإسرائيليين المفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: " ساشا ألكسندر تروبانوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن".

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: "لا هجرة إلا للقدس"، وذلك ردا على محاولات الرئيس الأمريكي تهجير أهالي القطاع من أراضيهم.

وانتشر عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، في منطقة خان يونس، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية تسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتم تسليم 3 أسرى إسرائيليين، وذلك ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في المقابل قامت "مركبات تابعة لإدارة سجون الاحتلال‎ نقلت أسرى فلسطينيين، استعدادا للإفراج عنهم في الساعات القادمة ضمن الدفعة السادسة لاتفاق غزة".



ساعة رملية



أسير يتحدش



أحد الأسرى