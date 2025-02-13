وكيل تعليم سوهاج يشهد انطلاق البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة

سوهاج عمرو خلف

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اليوم إنطلاق فعاليات البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الإبتدائية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي على مستوى مدارس المحافظة والذى ينفذه المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بالوزارة ، بحضور فاضل النحاس مدير عام التعليم العام وأيمن محمد بدر مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزى بديوان المديريه والدكتوره منى طرخان مدير عام إدارة المراغة التعليمية واسامه المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية بمدرسة سوهاج الثانوية التجاريه بنات .

حيث يستهدف البرنامج رفع الكفاءة المهنية لعدد (322) موجه بمادة اللغه العربية ومعلم بالمرحلة الابتدائية ، لتطبيق الاستثمارات الخاصة بتحديد مستوى طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس والبالغ عددهم ( 8495 ) طالب وطالبة فى القراءة والكتابة داخل ( 161) مدرسه بمدارس إدارة ( طهطا - جهينه - المراغه - سوهاج - المنشاه - جرجا - البلينا) بهدف تطبيق البرامج العلاجية على الطلاب غير متقنين للقراءة والكتابة لتحسين المستوى التعليمي والدراسى لهم.