محافظ سوهاج يستقبل رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف

سوهاج - عمرو خلف

استقبل اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بمقر ديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد حمادي، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج.

وأعرب اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الدكتور أحمد حمادي على جهوده المخلصة وعطائه المتميز خلال فترة رئاسته لمنطقة سوهاج الأزهرية، والتي شهدت تحقيق مستويات مشرفة من الإنجازات والتطوير في مختلف المجالات.

كما أعرب محافظ سوهاج عن تقديره للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، ومثمنًا الدور العظيم الذي يضطلع به الأزهر الشريف على المستويين الوطني والإسلامي.

من جانبه، وجه فضيلة الدكتور أحمد حمادي خالص التحية والتقدير لمعالي الوزير المحافظ على جهوده المستمرة في تطوير محافظة سوهاج في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والانضباط، وتوفير الرعاية الصحية، إلى جانب جهود وزارة التنمية المحلية ورؤساء المدن والأحياء في تيسير إجراءات ترخيص المعاهد، وتسهيل الأعمال والإنشاءات.

وأكد حمادي، أن دور قيادات الأزهر لا يتوقف عند مرحلة معينة، مشددًا إلى تطلعه وحرصه على استمرار التعاون من خلال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، ولجنة المصالحات، وبيت العائلة المصرية، بما يخدم الوطن والمحافظة، ويسهم في نشر الفهم الصحيح للدين وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور أحمد حمادي التهنئة لمحافظ الإقليم بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، سائلًا الله عز وجل له التوفيق والسداد.