فعاليات للترويج للسياحة.. حصاد وزارة السياحة والآثار في أسبوع

كتب محمد أسعد

فازت كل من مصر والإمارات بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في دورته للأعوام من 2025 إلى 2029، لتمثلا إقليم الشرق الأوسط في المجلس التنفيذي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والآثار، في أعمال الاجتماع ال 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) والمُنعقد بالدوحة وتترأسه الأردن.

وتم استعراض وضع السياحة العالمية لعام 2024 ورؤية المنظمة للسياحة عالمياً وأهم البرامج المرتبطة بها، وبرامج التعاون في منطقة الشرق الأوسط.

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس قطر للسياحة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة

استهل وزير السياحة والآثار، زيارته لقطر، بلقاء رئيس قطر للسياحة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين ولدفع مزيد من حركة السياحة البينية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء أيضاً بحث آليات التعاون في مجال التدريب المشترك وخاصة للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الضيافة والفندقة. كما تطرق للحديث للمتحف المصري الكبير في ظل التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية به.

وزير السياحة والآثار يلتقي بنظيرته الأردنية لبحث أطر التعاون في مجال السياحة والآثار

استكمالاً لسلسة اللقاءات الثنائية الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة القطرية الدوحة، التقى وزير السياحة والآثار مع نظيرته الأردنية، لبحث أطر تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وسبل دعم آوجه التعاون المستقبلية.

كما تطرق اللقاء لمناقشة إمكانية زيادة عدد رحلات الطيران بين مدينتي عمان وشرم الشيخ، والتعاون والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الترميم، وكذلك بحث مقترح تجديد وتحديث اتفاقية استرداد الآثار التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية وحماية الممتلكات الثقافية بين البلدين.

وزير السياحة والآثار يشارك كمتحدث رئيسي بمؤتمر "السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم" بالدوحة

خلال مشاركته في أعمال الاجتماع ال 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالدوحة، شارك وزير السياحة والآثار كمتحدث رئيسي في المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان "السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم"، حيث تحدث عن دور الرياضة السياحية، والتحديات التي تواجه صناعة هذا النوع من السياحة فى المنطقه ومنها أنها تفتقر إلى منظمي رحلات أو شركات متخصصة.

وتحدث الوزير عما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات تمكنها من استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، كما أكد على أن مصر لها باع طويل في مجال الرياضة بحيث لا تخلو أي محافظة من محافظات ومدن الجمهورية من إستاد أو نادي ومنشآت رياضية، فمصر يوجد بها أكثر من 1000 نادي.

وزير السياحة والآثار يلتقي بسفير اليابان بالقاهرة لمناقشة خطط التعاون في مجال السياحة والآثار



التقى وزير السياحة والآثار بسفير اليابان بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، ومناقشة خطط وآليات آوجه التعاون المستقبلية، كما تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من اليابان إلى مصر، ومناقشة آليات جذب مزيد من هذه الحركة خلال الفترة المقبلة.

وقد تطرق اللقاء للحديث أيضاً عن المعرض الأثري المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" والمقرر افتتاحه خلال شهر مارس القادم في محطته السادسة في العاصمة اليابانية طوكيو ويستمر حتى سبتمبر 2025. كما تم الإشارة إلى ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتعاون مع مؤسسة اليابان للسياحة.

زيارة ميدانية لأسوان لتنشيط منتج السياحة البيئية

في إطار تكليفات وزير السياحة والآثار بتنفيذ رؤية الوزارة والعمل على تطوير المنتجات السياحية المختلفة بمصر بما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري، شارك مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية في زيارة ميدانية لمحافظة أسوان بمرافقة مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية.

وخلال الزيارة التقى الوفد بنائب محافظ أسوان، حيث استعرض الوفد مستهدفات الدولة المصرية لتطوير منتج السياحة البيئية، ولاسيما التركيز على سياحة مشاهدة الطيور في أسوان وبحيرة ناصر، كما تم استعراض الفرص والتحديات التي تواجه هذا المنتج السياحي.

كما التقى الوفد بعدد من سكان مدينة أسوان المعنيين بتنظيم صيد الطيور في بحيرة ناصر والمجتمع المحلي العامل في السياحة البيئية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق حول آليات تنظيم الصيد بشكل مستدام.

وزارة السياحة والآثار تشارك في المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث

شاركت وزارة السياحة والآثار في المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث ISECT في دورته الثانية والذي قامت برعايته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ونظمه معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر بالتعاون مع كلية السياحة والتجارة بجامعة كمبولتنسيه بإسبانيا.

وقد قامت مستشار الوزير لشئون التدريب بإدارة إحدى الجلسات الحوارية التي عُقدت بعنوان "دور تمكين المجتمع في السياحة المستدامة والتراث الثقافي".

وقامت الهيئة المصرية العامة التنشيط السياحي بتنظيم برنامج سياحي للمشاركين في المؤتمر زاروا خلاله المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة ومنطقة مجمع الأديان، وذلك بهدف تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.

متحف شرم الشيخ يحتفل بإسبوع الوئام العالمي بين الأديان

تحت عنوان "تراث مشترك ووئام خالد"، نظم متحف شرم الشيخ معرضاً أثرياً مؤقتاً احتفالاً بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، حيث سلط الضوء على مجموعة متميزة من مقتنيات المتحف والتي تعكس التنوع الثقافي والفني والديني الذي شهدته مصر عبر العصور التاريخية المختلفة بدءاً من العصر القبطي مروراً بالعصور الإسلامي ووصولاً إلى العصر الحديث.

يضم المعرض 8 قطع أثرية عبارة عن آنية فخارية عليها زخارف باللونين الأحمر والأسود، وجرة من الفخار بها زخارف نباتية قبطية، وحامل مصحف خشبي مطعم بالصدف والعاج، ومبخرة عليها زخارف أوراق نباتية من الفضة، وملعقة من الفضة علي اليد زخارف نباتية مفرغة وأخري بارزة، وكسرة من الخزف عليها طائر وأفرع نباتية من العصر الأيوبي، و بلاطتان خزفيتان عليهما زخارف نباتية.

تحت رعاية هيئة التنشيط السياحي.. شركة OPPO تعلن إطلاق مسابقتها السياحية خلال أبريل المقبل

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية، عن إطلاق المرحلة الأولى من مسابقتها العالمية "imagine IF" خلال شهر أبريل القادم، والتي تهدف للترويج للمقاصد الأثرية المصرية.

يمكن للمصورين المصريين الراغبين في المشاركة التقديم عبر الإنترنت من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مع وضع هاشتاج OPPOEgyptimagineIF# و ExperienceEgypt#، فور الإعلان عن البدء الرسمي للمسابقة.

انطلاق حفل الفرقة الموسيقية العالميةdeep house Bible من منطقة أهرامات الجيزة

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، انطلق حفل الفرقة الموسيقية العالمية deep house Bible، بمنطقة أهرامات الجيزة وبتنظيم شركة تيكيت مارشية، وذلك لتسليط الضوء على مصر كوجهة سياحية ترفيهية عالمية.

كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بتنظيم زيارة لأعضاء الفرقة العالمية للمتحف المصرى الكبير.



