ضبط 720 كيلو بلح جاف غير صالح للاستهلاك فى طوخ قبل حلول شهر رمضان

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة تفتيشية داخل مركز مدينة طوخ استهدفت الهايبرات والمحال العامة، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل وصول غذاء أمن للمستهلك، بناءا علي توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، حيث تم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتورة عزة صبري مدير الإدارة الصحية بطوخ، والدكتور أحمد شكري المدير الوقائي بالإدارة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه أسفرت الحملة عن ضبط 720 كيلو بلح جاف غير صالح للاستهلاك، وتظهر عليه علامات تلف واضحة، كما تم سحب عينات من المنتجات المتداولة وإرسالها إلي معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من عدمه، وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

وتابعت أنه تم تحرير محضر لعدم استيفاء أحد الهايبرات للشروط الصحية، وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبه الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشارك في الحملة مكتب أغذية طوخ كلا من محمود صابر رئيس المكتب، ومصطفي خيري، ومحمد الشاذلي، ومحمود نجيب مفتشو الأغذية.