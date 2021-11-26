اليوم السابع
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التحفظ على 2.9 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع تعبئة بالإسكندرية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:28 م
التحفظ على 2.9 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع تعبئة بالإسكندرية سلع غذائية - ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على 2.960 طن من السلع الغذائية أنواع مختلفة عبارة عن "بلح جاف وملح صخرى وأرز وملح طعام"، داخل مصنع تعبئة المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
 
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق.
 
وجرت مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بحوزته على 2.960 طن من السلع الغذائية أنواع مختلفة عبارة عن "بلح جاف وملح صخرى وأرز وملح طعام"، وذلك لقيامه بتصنيع وتعبئة المواد الغذائية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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