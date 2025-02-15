سيارات الاحتلال تنقل 369 أسيرا فلسطينيا استعدادا للإفراج عنهم وفق اتفاق غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام عبرية، إن "مركبات تابعة لإدارة سجون الاحتلال‎ نقلت أسرى فلسطينيين، استعدادا للإفراج عنهم في الساعات القادمة ضمن الدفعة السادسة لاتفاق غزة".

وقد أعلن مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، قائمة أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل، ليوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري.

وتتضمن القائمة 36 أسيرًا من المحكوم عليهم بالمؤبد، إضافة إلى 333 أسيرًا من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.

وحسب القائمة، فإن 24 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت سيُبعدون خارج فلسطين، كما يتضمن كشف المحكومين بالمؤبدات 7 فلسطينيين من مدينة القدس، والآخرين من مدن الضفة الغربية المحتلة.