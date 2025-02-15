رفضاً لإملاءات إسرائيل.. مناصرو حزب الله يعتصمون على طريق مطار بيروت..فيديو

إيمان حنا

نظم مناصرو حزب الله اعتصاما على طريق طار رفيق الحريرى الدولى ، دعا إليه الحزب اليوم السبت ، حيث تجمع المتظاهرون عند منطقة جادة الإمام الخميني طريق المطار القديم – جسر الكوكودي.

واعترض المعتصمون دورية تابعة لقوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" أثناء مرورها على طريق المطار، إلا أن عناصر الجيش امنت لها الحماية وسهلت عبورها بأمان.

دورية تابعة لليونيفيل مرت بالقرب من المعتصمين على طريق المطار#lebanon24 pic.twitter.com/QT4PePd5Dl — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 15, 2025

وأوضح حزب الله أن هذا الاعتصام يأتى استنكاراً للتدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية، وفق الدعوة التي وزعها الحزب.

ويأتى هذا استكمالا للاحتجاجات التى شهدها طريق مطار بيروت الدولى منذ أمس الجمعة ، والتى تطورت إلى قطع الطرق المؤدية إلى المطار بإشعال إطارات السيارات، ثم إحراق إحدى السيارات التي كانت تقل أحد مسئولي "اليونيفيل" الذى أُصيب بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى .

تعود الاحتجاجات إلى قرار السلطات اللبنانية بمنع هبوط الطائرة الإيرانية "مهان أير" في مطار بيروت الخميس والتي كانت تقل عددا من اللبنانيين العائدين من طهران على متنها.

قرار السلطات اللبنانية جاء مدفوعاً بتهديدات إسرائيلية؛ حيث حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاى أدرعى من استقبال طائرات زعم أنها تحما أموالا من طهران لدعم حزب الله وإعادة تسليحه، وأشار أدرعى إلى أن حزب الله وفيلق القدس يستغلان مطار بيروت الدولي في عمليات تهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل، مشدداً على أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بتسلح حزب الله وسيعمل من خلال جميع الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وذلك لضمان أمن مواطني دولة إسرائيل، ويبقى الجيش الإسرائيلي على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار، وينقل معلومات معينة بشكل متواصل لإحباط أعمال النقل هذه.