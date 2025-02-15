رئيس الحكومة اللبنانية: اليونيفيل عامل استقرار بالجنوب والاعتداء عليها جريمة

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قال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام ، إن قوات اليونيفيل عامل استقرار في الجنوب ، ونحن بحاجة لها والاعتداء عليها جريمة بحق لبنان، ومَن يظن أن ما حصل يسرّع الإنسحاب الإسرائيلي مخطئ ،مؤكدا أنّ سلامة أمن مطار بيروت فوق كل اعتبار، ولن نتسامح في مسألة الإخلال بأمنه.



وأدان سلام ،مؤتمر صحفي عقده اليوم /السبت/ إثر اجتماعه مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وما حدث خلال التظاهرات من قطع الطرقات والاعتداء على قوات اليونيفيل ، مشيرًا الى أن حرية التعبير لا علاقة لها بما يحصل في الشارع.



كما أكد سلام ،حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ضرورة التشدد في تطبيق القانون ومحاكمة كل من أساء للقوى الأمنية، مشيرا الى الاستمرار في حشد كل الدعم الدبلوماسي والسياسي لانسحاب اسرائيل .



وحول فتح المجال الجوي بين لبنان وإيران، قال إن عددا كبيرا من شركات الطيران الإيرانية موضوع على لائحة الإرهاب الأوروبية والتي تفرض على لبنان عدم التعامل معهم، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين عودة اللبنانيين الموجودين في طهران بأسرع وقت إلى البلاد.



وكان عدد من الشبان أقدموا مساء أمس /الجمعة/ على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت ، وهاجم عدد منهم موكبا لقوة "اليونيفيل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت، احتجاجاً على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات الجيش اللبناني أعادت فتح طريق المطار بعد أن جرت محاولات من قبل المتظاهرين لإشعال الإطارات بهدف إغلاق الطريق إثر الكلمة التي ألقاها مسؤول "حزب الله" محمود قماطي في التظاهرة التي دعا إليها الحزب على طريق المطار استنكارا للتدخل الاسرائيلي، والتي شارك فيها الآلاف من مناصري الحزب، حاول عدد منهم الاقتراب من مدخل حرم المطار، الأمر الذي أشعل المواجهات بينهم وبين عناصر الجيش اللبناني الذين أطلقوا عددا من القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين بهدف تفرقتهم، ليرد مناصرو الحزب برمي الحجارة على الجيش.



وأعلنت قيادة الجيش اللبناني - في بيان - تعرض عدة مناطق لا سيما محيط مطار رفيق الحريري الدولي، لاحتجاجات تخللتها تعديات وأعمال شغب، بما في ذلك التعرض لعناصر من الجيش، ومهاجمة آليات تابعة لـ "اليونيفيل"، ومحاولة إغلاق طريق المطار، محذرة من مواصلة التعديات وأعمال الشغب .