رسالة مؤثرة لرئيس الحكومة اللبنانية عن جريمة اغتيال الحريرى.. التفاصيل

إيمان حنا

قال رئيس حكومة لبنان نواف سلام، على منصة "أكس": فى الذكرى العشرين لاستشهاد رفيق الحريرى، الدرس الذى يجب استخلاصه هو أنه لا استقرار ولا أمان فى ظل الإفلات من العقاب. فى رسالة بين السطور عن إفلات مرتكبى الجريمة من العقاب".

وأضاف سلام: "اليوم نستذكر إرث الشهيد الكبير فى خدمة لبنان وصون وحدته الوطنية والعمل من أجل ازدهاره. أحب اللبنانيين وأحبوه، وحظى باحترام كبير فى الوطن العربى والعالم فترك للبنان رصيدا معنويا وسياسيا مشهودًا".

وكان سلام قد زار ضريح رفيق الحريرى فى بيروت، صباح اليوم، يرافقه نائب رئيس الحكومة طارق مترى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وكان فى استقبالهم الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري.

ويحيى لبنان اليوم الجمعة، الذكرى الـ20 لاغتيال رئيس وزرائه الأسبق رفيق الحريرى وبهذه المناسبة قامت السفيرة الأمريكية لدى بيروت بزيارة ضريح الحريرى، كما يلقى نجله سعد كلمة اليوم فى ذكرى اغتيال والده.

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، إجراءات استثنائية تزامنًا مع إحياء الذكرى العشرين لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى.