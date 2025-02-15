تظاهرات حاشدة فى ألمانيا ضد سياسة وخطط الاتحاد المسيحى بشأن الهجرة.. فيديو

محمد جمال

تظاهر المئات فى ألمانيا، اليوم ضد سياسة وخطط الاتحاد المسيحى بشأن الهجرة، وضد التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى الشعبوى.

يأتى السبب والدافع لهذه الاحتجاجات الطلب الذى قدمته كتلة الاتحاد المسيحى المحافظ المكون من حزبى "الاتحاد المسيحى الديمقراطي - الاتحاد المسيحى الاجتماعي البفارى"، بقيادة فريدريش ميرتس، من أجل تشديد سياسة اللجوء بشكل صارم.

وكان قد تم تمرير الطلب فى البرلمان يوم الأربعاء 29 يناير بأصوات حزب البديل الذى أمن الأغلبية لطلب الاتحاد المسيحى، وفشل الاتحاد المسيحى فى تمرير مشروع قانون في البرلمان أيضا يتعلق بالهجرة واللجوء، رغم تصويت كتلة البديل بالإجماع لصالحه، لكن بعض نواب كتلة الاتحاد المسيحى وكتلة الحزب الليبرالى، لم يصوتوا لصالحه، فلم يحقق مشروع القانون الأغلبية المطلوبة ولم يتمكن الاتحاد المسيحي من تمريره.

وكانت هناك مظاهرات في الكثير من المدن الأخرى في مختلف أنحاء ألمانيا يوم السبت الأول من فبراير، وأيضا كانت هناك مظاهرات ضد اليمين، ففى هامبورج شارك ما بين 65 و80 ألف شخص في الاحتجاجات، وفي كولونيا وشتوتغارت أيضا شارك حوالي 45 ألف شخص في المظاهرات حسب المنظمين.