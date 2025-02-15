اليوم السابع
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المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية يوضح موقف الميراث فى المسيحية

السبت، 15 فبراير 2025 10:58 ص
المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية يوضح موقف الميراث فى المسيحية يوسف طلعت المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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الميراث هو جزء من التراث الإنساني الذي ينتقل من جيل إلى جيل، ويحمل معه ذكريات وأحلام وأماني في المسيحية، يعتبر الميراث ليس فقط تركة مادية، بلأيضًا تركة روحية ودينية.

ويؤكد الكتاب المقدس على أهمية الميراث كوسيلة لتقديم الدعم والمساندة للأقارب والذين يحتاجون إليها، ويعتبر أيضًا وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة بين الأبناءوالورثة.

وقال المستشار يوسف طلعت المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن الميراث فى المسيحيه له مرجعيه دينية فى الكتابالمقدس وفى العديد من الايات التي تنص على مساواه الرجل بالمرأه لذا نص مقترح القانون الجديد على مساواه الرجل بالمرأه فى المواريث وفقا للشريعة المسيحية.

 







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الميراث فى المسيحيه

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