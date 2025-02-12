رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يلتقى وزير التسامح الإماراتى لتعزيز الحوار والتعايش

كتب: محمد الأحمدى

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، وذلك في إطار زيارته لدولة الإمارات للمشاركة فى عدد من الفعاليات التي تعزز العلاقات بين البلدين وتدعم قيم العيش المشترك.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور القس أندريه زكي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، وأهمية الحوار بين الثقافات في ترسيخ السلام المجتمعي. كما شدد على الدور المحورى الذى تلعبه دولة الإمارات فى تعزيز ثقافة التسامح، من خلال مبادراتها الرائدة التي تسهم في التقارب بين الشعوب وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية.

من جانبه، رحب الشيخ نهيان بن مبارك بالدكتور القس أندريه زكى والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور المهم الذي تضطلع به مصر في دعم الحوار بين الثقافات والأديان. كما أكد أن التعاون المشترك في هذا المجال يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وانفتاحًا، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات، وأهمية الاستمرار في تعزيز هذه الروابط بما يخدم قضايا التعايش والتعددية.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور القس أندريه زكى دعوة رسمية إلى الشيخ نهيان بن مبارك لزيارة الطائفة الإنجيليّة في مصر، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التسامح والحوار بين الثقافات. من جهته، أعرب وزير التسامح الإماراتي عن ترحيبه بهذه الدعوة، مؤكدًا تقديره لمصر ودورها الريادي في تعزيز قيم التعددية والتعايش، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك في هذا الإطار.

وضم وفد الدكتور القس أندريه زكي، الدكتور هشام يوسف، رئيس مجلس إدارة الكنيسة الإنجيلية بدبي، والقس إميل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بدبي، والقس بطرس فاضل، راعي الكنيسة الإنجيلية بأبو ظبي، والقس يوسف فرج الله، نائب رئيس مجلس إدارة كنائس العين وراعي الكنيسة الإنجيلية بالعين، الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية،والأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذة سونه، منسقة العلاقات بين الكنائس والحكومة الإماراتية.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولة الدكتور القس أندريه زكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت حتى الآن افتتاح فعاليات الحوار العربي في أبو ظبي تحت عنوان "نحو إدارة فاعلة للتعددية والتنوع في المجتمعات العربية"، بمشاركة نخبة من المفكرين والإعلاميين وقادة الرأي من مختلف الدول العربية.