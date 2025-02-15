القادة الأفارقة ينتخبون وزير خارجية جيبوتى رئيسًا لمفوضية الاتحاد الإفريقى

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انتخب القادة الأفارقة، اليوم /السبت/، وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف رئيسًا جديدًا لمفوضية الاتحاد الإفريقي.



وتغلب يوسف على رايلا أودينجا، رئيس وزراء كينيا السابق، وريتشارد راندرياماندراتو، وزير خارجية مدغشقر السابق، في تصويت جرى خلال قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا -وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأثيوبية.



ويضم الاتحاد الإفريقي 55 دولة عضوًا، ويقوم رؤساء الدول أو الحكومات باختيار رئيس المفوضية، الذي يعد بمثابة المدير التنفيذي للأمانة العامة للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.



وسيخدم يوسف لمدة أربع سنوات، خلفًا لموسى فقي من تشاد، الذي شغل المنصب منذ عام 2017.