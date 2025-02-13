فوز المستشار محمد هلال بعضوية مفوضية الاتحاد الأفريقى للقانون الدولى

كتب أحمد جمعة

أعاد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي انتخاب المستشار بوزارة الخارجية محمد هلال، بعضوية مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي لولاية ثانية، حيث حصل على 43 صوتاً خلال الانتخابات التي عُقدت اليوم فبراير بمفوضية الاتحاد الأفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية تساهم في تقديم المشورة إلى الاتحاد الأفريقي بشأن مسائل القانون الدولي والاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بالتدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي في أفريقيا مع إيلاء اهتمام خاص لقوانين الاتحاد الأفريقي.

قام هلال بصفته مقرر مواضيع القانون الدولي والفضاء السيبراني، بريادة جهود اللجنة بالتعاون مع مجلس السلم والأمن الافريقي، لصياغة وتطوير الموقف الافريقي المشترك لتطبيقات القانون الدولي في الفضاء السيبراني، والذي اعتمدته قمة الاتحاد الافريقي في فبراير 2024.