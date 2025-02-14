من الحريرى إلى نصر الله.. حفرتان شاهدتان على أكبر جريمتى اغتيال فى لبنان

إيمان حنا

وسط بيروت، تحديدًا أمام فندق سان جورج ..من هنا مر موكب السياسى اللبناني الأشهر ورئيس وزرائه رفيق الحريرى .

اُغتيل الحريرى ورفاقه في موكب ، صباح يوم الـ14 من فبراير، بواسطة شاحنة كانت تحمل على متنها 1000 كيلو جرام من مادة "تى إن تى " شديدة الانفجار .

أحدث انفجار الشاحنة حفرة ضخمة ، أمام فندق سان جورج، ظلت لسنوات شاهدة على جريمة الاغتيال السياسى الأكبر في تاريخ لبنان .

تسبب التفجير في قتل 21 شخصا من بينهم عدد من حراس الحريري وواحد من أصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق باسل فليحان.

ودفن الحريري مع رفاقه في موقع قريب من جامع محمد الأمين.



هنا قُتل حسن نصر الله



وفي 6 فبراير عام 2006، اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدت هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصًا لجريمة ارتكبت ضد شخص معين؛ بالإضافة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جنبا إلى تحقيق مستقل قام به النقيب وسام الحسن، فإنه عُثر على أدلة تثبت تورط عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال.



الحفرة الناجمة عن اغتيال رفيق الحريرى



وعقب اغتيال الحريري شهد لبنان عدة جرائم اغتيال ضد شخصيات مناهضة للوجود السوري في لبنان وكان من بينها: سمير قصير، جورج حاوي، جبران غسان تويني، بيار أمين الجميل، وليد عيدو. كما تم محاولة اغتيال كل من: إلياس المر، مي شدياق، وسمير شحادة (الذي كان يحقق في قضية اغتيال الحريري).

وظلت جرائم الاغتيال السياسى تعكر سماء لبنان على فترات مختلفة ، إلى أن جاء يوم الـ 27 من سبتمبر 2024، يوم مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، في جريم اغتيال دبرها ونفذها العدو الإسرائيلي في تفجير جوى أُستخدم فيه قنابل خارقة للتحصينات تزن حوالى 2000 طن، أستهدفت المقر الرئيسى لحزب الله وأدت إلى تدمير 6 مباني كليًا.

كما أحدث التفجير أيضا حفرة عميقة في حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية وصل عمثققها 30 متراً، رُبما أعادت تلك الحفرة للأذهان الحفرة التي خلفها تفجير اغتيال رفيق الحريرى.

لتبقى شاهدة على جريمة الاغتيال الثانية التي هزت لبنان، ووصل صداها على جنبات العالم أجمع.



الحفرة التى خلفها اغتيال نصرالله فى حارة حريك



رفيق الحريرى

حسن نصرالله