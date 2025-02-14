محاضرات ثقافية بالأقصر عن فضائل شهر شعبان وورش فنية وحكى للأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فى إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى بقصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن "فضائل شهر شعبان"، حاضرتها صفية عيد وعظ منطقة الأقصر، وتحدثت عن شهر شعبان شهر النفحات الربانية والذكر والدعاء مستجاب، واختص شهر شعبان بليلة النصف من شعبان يستحب فى شهر شعبان كثرة الأذكار والإستغفار، ويستحب فيه الصيام وقراءة القرآن الكريم والصدقات والعبادة من قيام الليل والذكر والخير فيه.

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "مبادئ التمثيل المسرحي" ألقاها المخرج محمود النجار و تحدث عن على المفردة الأهم فى العرض المسرحى التى تظهر العرض المسرحى، وهى التأليف الممثل أدواته التى الممثل له مبادئ التمثيل، وهناك ثلاث إبعاد يتم إختيار المخرج الممثل عليها وهو البعد المادى والبعد الاجتماعى والبعد النفسى، كما أعد القصر ورشة حاسب إلى بعنوان "ورشة تهديدات الذكاء الاصطناعي" تحدثت بسمة أبو السعود مدرب الورشة أخصائى حاسب إلى بالقصر عن أهمية تهديدات الذكاء الاصطناعى، وأشار أحمد حسن مدير الموقع أن الورشة تهدف إلى رفع الوعى بأهمية الإنترنت والذكاء الاصطناعي.

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية عدة أنشطة فنية وثقافية متنوعة متمثلة فى ورشة حكى قصة بعنوان "الحمامة المطوقة" سردتها عفاف إبراهيم، كما أقيمت المكتبة ورشة أشغال يدوية عمل ورد بالمناديل نفذتها عفاف إبراهيم، و ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد، وبجانب ذلك أعدت المكتبة دورى ثقافى لرواد المكتبة قدمتها أسماء محمد، كما أعدت المكتبة ورشة حكى قصة بعنوان "حب الوطن" سردتها عفاف إبراهيم.

فعاليات ورش فنية متنوعة لدعم أطفال الأقصر



محاضرات ثقافية بالأقصر عن فضائل شهر شعبان