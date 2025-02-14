غداً قطع مياه الشرب عن 3 قرى في قلين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن 3 قرى بمركز قلين، غداً السبت، من الساعة 9 مساءً حتى الساعة ال6 مساءً، ولمدة 9 ساعات.

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ القرى التي ستتأثر بقطع مياه الشرب بمركز قلين هي «قونة - الحرية - البكاتوش»، وذلك للقيام بأعمال التجديد والصيانة بخطوط المياه بتلك القرى، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.