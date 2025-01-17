إيقاف تشغيل محطة مياه إبشان بكفر الشيخ غدا لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، عن إيقاف تشغيل محطة مياه إبشان بمركز بيلا عن العمل، غداً السبت، الموافق 18 يناير الجارى، لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 9 مساءً من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة - في بيان لها سبب إيقاف محطة المياه عن العمل، للقيام بأعمال الصيانة بخط الطرد الرئيسي بالمحطة، تحت إشراف مهندسي منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، مما يترتب عليه انقطاع المياه بالمناطق التابعة لمحطة المياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات والوحدات الصحية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة، لحين الانتهاء من الأعمال، وتأسف الشركة لأهالي مدينة بيلا وقراها عن هذا الانقطاع حفاظاً على استمرارية خدمتهم بالشكل الأمثل.