اليوم السابع
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رسوم التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الجيزة

الجمعة، 14 فبراير 2025 02:00 ص
رسوم التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الجيزة امتحانات -أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بـ محافظة الجيزة عن رسوم التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع فتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رسوم التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، موضحة أن رسم التظلم للطلاب (من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي) 20 جنيهًا، والصف الثالث الإعدادي 35 جنيهًا، والصفين الأول والثانى الثانوى 40 جنيهًا، وذلك للمادة الواحد.

وأكدت المديرية، أن في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وبدأت الإدارات التعليمية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني المقرر له الأسبوع المقبل، وذلك بإجراء أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس وإعداد جداول الحصص الدراسية للمواد الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.

واستعدادًا للفصل الدراسي الثاني، وجه سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الإدارات التعليمية، بضبط عمليات الإشراف اليومي داخل المدارس لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط، وتعزيز بيئة تعليمية محفزة عبر تجهيز الوسائل التعليمية الحديثة التي تدعم جودة التدريس وتساعد على رفع مستوى التحصيل الدراسي.







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التظلم على النتيجة

خطوات التظلم على النتيجة

رابط التظلم على النتيجة

بوابه التعليم الاساسي 2025

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجه الصف السادس الابتدائي 2025 برقم الجلوس

رقم الجلوس حسب الاسم

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

البوابة الالكترونية للتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025 محافظه القاهره

نتيجه الصف الاول الثانوي

نتيجه سنه رابعه ابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي



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