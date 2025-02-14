تنفيذ مشروع القوافل التعليمية لطلاب أسوان ضمن بداية جديدة

أسوان- صلاح المسن

تشهد محافظة أسوان، تنفيذ مشروع القوافل التعليمية لطلاب المدارس بمحافظة أسوان ضمن مبادرة بداية جديدة تحت شعار"نطور لنبنى مستقبلاً مستداماً "، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالشباب والعمل على مشاركتهم وصقل وتنمية مهاراتهم، وإستكمالاً لجهود المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".



من جهته، أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية والذى يستهدف طلاب المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية العامة، وتنفذه وزارات الشباب والرياضة والتنمية المحلية والتربية والتعليم والأزهر الشريف ، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعام الثانى عشر على التوالى.

وقدم محافظ أسوان، شكره للوزارات المعنية للحرص على تنظيم هذه القوافل التى تساهم بشكل مباشر فى التخفيف على المواطن من الأعباء المالية من خلال تعاون أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات لتحقيق ذلك فى مختلف جوانب الحياة، كما تعمل على الإرتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج ومزيد من النجاحات خلال مراحلهم التعليمية.