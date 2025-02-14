تايكوندو نادى مطوبس يقتنص 5 ميداليات فى بطولة كأس مصر للتايكوندو

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن لاعبو نادى مطوبس الرياضي، اقتناص خمس ميداليات فى بطولة كأس مصر فى منافسات مرحلة البراعم من مواليد 2015 حتى 2018 التى أقيمت بصالة الألعاب الأوليمبية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، شارك بها عدد 1600 لاعب يمثلون 120 هيئة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البطولة أهدت لاعبى تايكوندو نادي مطوبس، ذهبيتين كانت من نصيب زياد البحيري ندي الدسوقي، كما حصل كل من حمزة أحمد، ومنير عابدين على الميدالية الفضية، واللاعب زين النجار على الميدالية البرونزية وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة.

كما ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة، دعم مجلس إدارة نادى مطوبس الرياضي للاعبي التايكوندو وظهورهم بمستوى فني لائق، فى مقدمتهم أشرف فليفل رئيس مجلس إدارة النادى و كابتن محمود الشهاوي المدير الفني للفريق، كانت أبرز الأندية المشاركة بالبطولة، نادى الصيد والجيش وهليوبوليس ووادي دجلة وسموحة والاتحاد وسبورتنج والمصري والقناة وجزيرة الورد.