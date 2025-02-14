القاروص وتعابين البحر أشهر الأطباق البحرية على موائد الدمايطة.. صور

دمياط - هيثم مراد

أسماك القاروص واللوت وكذلك ثعابين البحر، أشهر الأطباق البحرية داخل محافظة دمياط، إذ يحرص الكثيرين من أهالى المحافظة على تناول كميات من تلك الأنواع بشكل مستمر نظرا لقيمتها الغذائية العالية، إضافة إلى انخفاض أسعار بعض هذه الأنواع داخل اسواق المحافظة والذى شجع الأهالى على الشراء.

يقول محمود رضوان بائع أسماك: "أسماك القاروص واحدة من أشهر الأنواع داخل محافظة دمياط، نستقبل يوميا الكثير من الأهالى الباحثين عن هذا النوع على وجه التحديد، ستجده طازج فى أسواق محافظة دمياط هذا بسبب وجود اسطول الصيد هنا".

وتابع: "بسبب أسماك القاروص نجد بعض هواة الصيد يأتون إلى مدينة رأس البر نظرا لتواجده بشكل كبير فى منطقة اللسان، عملية صيده تستغرق الكثير من الوقت لكن الأمر يستحق الانتظار، كذلك أسماك اللوت الشهيرة تعد الأكثر تداولا داخل اسواق دمياط حاليا."

وأضاف: "خياشيم أسماك القاروص ذو اللون الأحمر يؤكد أن هذه الأسماك طازجة، عندما يتبدل لون الخياشيم إلى اللون الابيض هذا يعنى أنها تعرضت للحفظ بكميات الثلج لمدة أكثر من ثلاثة أيام، هذه التفاصيل تميز أصناف أسماك سوق دمياط كونها دائما طازجة".

وأشار: "هناك أيضا ثعابين البحر أو كما يقال عنه الحنشان، هذا النوع له مكانة خاصة لدى الدمايطة، قيمته الغذائية عالية جدا وتحتوى على كميات وفيرة من الفسفور، هذا يجعل تداوله مستمر على مدار العام".

وتابع: "طريقة تحضيره تختلف من مكان لآخر، هناك من يقدمه بطريقة الصيادية، وكذلك صينية السمك، لمن مدفونة الحنشان الطبق الأكثر شهرة فى دمياط".

وأكد بائع أسماك دمياط قائلا: "الأسعار انخفضت كثيرا عن العام الماضى، تراوحت أسعار أسماك اللوت من 80 : 150 جنيها للكيلو، بينما وصلت أسعار القاروص متوسط الحجم إلى 120 جنيها للكيلو، كذلك نقوم ببيع أسماك الحنشان حسب حجمها قد يصل سعر الكيلو إلى 200 جنيه".

جانب من الأسماك الموجودة فى السوق (1)



جانب من الأسماك الموجودة فى السوق (2)



جانب من الأسماك الموجودة فى السوق (4)