9 مارس موعد خروج سعد الصغير بعد تخفيف حكم حبسه لـ 6 أشهر

كتب – أحمد عبد الهادى

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي "سعد الصغير" حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وفي الموضوع بالاكتفاء بالمدة التى قضاها وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.

وكانت قد قامت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى بالقبض على المطرب الشعبى سعد الصغير، وبحوزته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريجوانا، يوم 10 سبتمبر 2024، ومع حكم المحكمة اليوم بتخفيف الحكم لـ 6 أشهر بدلا من 3 سنوات الصادر من اول درجة والصادر يوم 25 نوفمبر 2024، ينهي بذلك سعد الصغير مدة حبسه رسميا يوم 9 مارس المقبل.

وأكد محامى سعد الصغير على أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى أن أقراص الترامادول التي يتعاطها سعد الصغير بقرار طبى نظرا لأنه يعانى من إصابة فى العمود الفقرى ورجله.

ودفع محامى سعد الصغير، بانتفاء اركان جريمة التعاطى، كما دفع بانتفاء علم المتهم فيما نسب إليه من حيازة المادة المخدرة المضبوطة بحقائبه، وبطلان التحليل الذى تم إجرائه للمتهم.



ووصل سعيد الصغير، وسط حراسة مشددة إلى مقر محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم منه على حكم السجن 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.



كان المحامى طارق جميل سعيد دفاع المطرب سعد الصغير، تقدم بمذكرة للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، الصادر ضد المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.



وأمرت النيابة العامة، بإحالة سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَى الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.