اليوم السابع
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250 ألف كرتونة سلع غذائية و1000 جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل

الخميس، 13 فبراير 2025 01:15 م
250 ألف كرتونة سلع غذائية و1000 جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل 250 ألف كرتونة سلع غذائية و1000 جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
كتبت آية دعبس

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وقع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلي ومحمد جبران، وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم العمالة غير المنتظمة، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمى.

ويستعرض "اليوم السابع"، في هذا التقرير أهم ما تضمنه البروتوكول:

1- البروتوكول يتضمن توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان على العمالة غير المنتظمة.

2- سيتم صرف 1000 جنيه منحة شهر رمضان والتي تقدمها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة.

3- وزارة التموين ستتولى فقط تجهيز كراتين رمضان وفق أعلى معايير الجودة، لكن وزارة العمل مسؤولة عن توزيعها على المستحقين.

4- سيتم صرف المنح المالية المقدرة بـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى كراتين رمضان.

5- التوزيع سيبدأ في أول أيام شهر رمضان، وسيتم منح كل مستحق بناءً على موافقة وزارة العمل بعد مراجعة بياناته.

6- تتولى وزارتا التضامن والعمل عمليات الحصر والتوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

7- المستفيدين من تلك الكراتين: العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، عن طريق عمليات الحصر بمواقع العمل، أو من خلال المقاولين.

ويأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

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