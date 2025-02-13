وزير الخارجية يلتقى نظيرته الكندية على هامش الاجتماع الوزارى حول سوريا

كتب أحمد جمعة

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس مع “ميلانى جولى” وزيرة خارجية كندا، وذلك على هامش الإجتماع الوزارى حول سوريا المنعقد بباريس.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات التاريخية التى تربط مصر وكندا، مبرزا أوجه التعاون القائمة بين البلدين فى شتى المجالات، وأكد على تطلّع مصر نحو تعميق أواصر تلك العلاقات والبناء عليها للانطلاق نحو أفاق أرحب فى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، واشار فى هذا الصدد إلى تطلع مصر بعقد الجولة الثانية عشر من المشاورات السياسية بين البلدين فى إبريل المقبل.

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة فى غزة وسوريا، فقد استعرض الوزير عبد العاطى محددات موقف مصر من هذه التطورات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود حثيثة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والتطلع لبدء عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار.

وشهد اللقاء تبادلا للرؤى بشأن التطورات فى سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضى السورية، وأهمية بدء عملية سياسية لا تقصى أى من مكونات المجتمع السورى، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.