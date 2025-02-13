وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى حول سوريا فى باريس

كتب أحمد جمعة

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة فى الاجتماع الوزارى حول سوريا المنعقد في باريس، والذى شارك فى شق من أعماله الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية واحترام سيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية، مشيرًا إلى أهمية تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأى أطراف لضمان نجاح العملية الانتقالية، وبما يتماشى مع مبادئ قرار مجلس الأمن 2254.

كما شدد وزير الخارجية على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السورى الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، موضحًا أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعاون كل الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أى عناصر إرهابية على الأراضى السورية.