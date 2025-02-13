وزير الخارجية والهجرة يلتقى بالنائب البرلمانى لوزير خارجية اليابان

كتب أحمد جمعة

إستكمالًا للقاءاته على هامش المؤتمر الوزارى حول سوريا الذى تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة "هيساشى ماتسوموتو" النائب البرلمانى لوزير خارجية اليابان اليوم الخميس.

ثمن الوزير عبد العاطى الدور اليابانى على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تقارب الرؤى بين الجانبين المصرى واليابانى، لاسيما فيما يتعلق باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وغيرها من المبادئ الإنسانية المشتركة. كما ثمن التعاون المشترك بين الدولتين الصديقتين، مشيرًا إلى أهمية انعكاس ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023 على كافة مجالات التعاون المشترك.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر للمشاركة فى مؤتمر طوكيو الدولى التاسع للتنمية فى افريقيا (تيكاد ٩) الذى تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية خلال العام الجارى، مُشيدًا بالدور المحورى الذى تلعبه اليابان فى تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية فى إفريقيا، باعتبارها أحد أهم شركاء القارة.

وعلى الصعيد الإقليمى، استعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية المتواصلة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بمراحله الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وشدد على أهمية الإسراع فى بدء عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة فى ظل تمسكهم بأرضهم، بدعم كامل من العالمين العربى والإسلامى والمجتمع الدولي.

وفى هذا الصدد، أبرز أهمية ايجاد أفق سياسى يؤدى إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلى، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويحقق الأمن والاستقرار المنشود فى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أشاد المسئول اليابانى بجهود الوساطة المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمنًا الدور المصرى منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة.