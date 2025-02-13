وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقتى الطفل المبدع والمعلمة الفعالة

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً للمديريات التعليمية، مؤكدة أنه انطلاقاً من اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجودة العملية التعليمية وتقديم الدعم الفني المستمر لعناصر العملية التعليمية من معلمات وأطفال وسعيها الدائم لاكتشاف الأطفال المبدعين وتشجيع المعلمات المتميزات في مرحلة رياض الأطفال حرصت الإدارة العامة لرياض الأطفال على التخطيط للأنشطة والمسابقات للعام الدراسى 2024.2025 كالتالى :

- مسابقة الطفل المبدع تحت شعار : "المخترع الصغير".

- مسابقة المعلمة الفعالة بعنوان دور معلمة رياض الأطفال في تنمية مفهوم تعدد الثقافات وتقبل الآخر"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه تم إرسال النشرات الخاصة بالمسابقات المشار إليه عالية للتنبيه على موجه عام رياض الأطفال بالمديريات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تعميم وتنفيذ المسابقات مع ضرورة التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة بكل نشرة.