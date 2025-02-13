وزارة التعليم تخاطب المديريات لإعادة تسكين المتعاقدين بمسابقة 30 ألف معلم

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن إعادة تسكين المعلمين المتعاقدين بموجب القرار رقم 158، والمتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إعادة التسكين على النحو التالي:

- إعادة تسكين من لم يتسلم العمل خلال 60 يوماً من صدور قرار التعاقد.

- يُعاد تسكين جميع المعلمين الذين لم يتسلموا العمل خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار التعاقد، شريطة أن يكونوا قد تقدموا بطلبات إعادة تسكين وقبل عذرهم لعدم استلام العمل في المدة المحددة، ويتم تسكينهم في المديريات التعليمية حيث محل إقامتهم لإعادة التسكين فيها، مع تمكينهم من استلام العمل في تلك المديريات.

- يستند هذا الإجراء إلى القرار رقم 32 لسنة 2025 ، والذى يهدف إلى تيسير إجراءات تسكين المعلمين المتعاقدين، ومراعاة ظروفهم، وتمكينهم من خدمة العملية التعليمية في المحافظات؛ حيث محل إقامتهم ومعيشتهم.