نفحات إيمانية وفضل الدعاء هذه الليلة.. احتفالات محافظات مصر بليلة النصف من شعبان.. فيديو

محافظات: محمد سليمان -صبري غانم-عبد الله صلاح- حسن عبد الغفار- محمد طارق

شهدت العديد من محافظات الجمهورية مساء اليوم احتفالات بليلة النصف من شعبان، بحضور رسمي ونواب البرلمان والقيادات الشعبية وتكريم حفظة القرآن الكريم والتي ركزت على فضل شهر شعبان وخاصة ليلة النصف من شعبان والأدعية المستجابة وفضل الدعاء في هذه الليلة، والدروس المستفادة من تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، والتى تعد حدثا تاريخيا فى تاريخ الدعوة الإسلامية واستجابة لدعوات الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم.

حيث شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الخميس، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان، نائباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمسجد الفتح بمدينة كفر الشيخ عقب صلاة المغرب مباشرة، مقدماً التهنئة لأبناء وأجهزة محافظة كفرالشيخ بهذه الذكرى العطرة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، واللواء السعيد عمارة عضو مجلس النواب، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقد تضمنت الاحتفالية، تلاوة قرآنية، بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ثم كلمة المناسبة للشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وكانت حول فضل شهر شعبان، والدروس المستفادة من تحويل القبلة، والتى تعد حدثا تاريخيا فى الإسلام، فقد استجاب الله عز وجل لرغبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما تعلق قلبه بمكة فقد امتلأ قلبه شوقا وحنينا بها، فهى أحب بلاد الله إلى نفسه فقد ولد بها وترعرع بين جنباتها وفيها الأهل والصحبة، وقدم الاحتفال الشيخ على حمدون، مدير إدارة أوقاف غرب كفرالشيخ.

في سياق متصل، شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، احتفال مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان عام 1446 هجرية، بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، وعدد من أهالي المحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف التي ألقاها الدكتور عمر خليفة وكيل الوزارة، والتي تحدث فيها عن الدروس المستفادة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفضل ليلة النصف من شعبان، وتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، مشيراً إلى أن المسلمين يتعلمون من وحدة القبلة ووحدة الأمة في الهدف والغاية، خاصة أن الوحدة والاتحاد ضرورة في كل شؤون حياتهم الدينية والدنيوية، وأهمية الإكثار من الأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة التي ترفع فيها الأعمال إلى الله.

من جهة أخرى، شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان، داخل رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، حيث أدى صلاة المغرب بمشاركة القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وأهالي المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الشيخ نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تناول فيها فضل ليلة النصف من شعبان وأهميتها في الإسلام، مستشهداً بحديث النبي ﷺ: “إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن”.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن هذه الليلة المباركة فرصة عظيمة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله، داعياً الجميع إلى التسامح ونبذ الخلافات والتحلي بروح الأخوة، حتى يتقبل الله الأعمال الصالحة.

وعقب الكلمة، استمتع الحضور بوصلة من الابتهالات الدينية قدمها فضيلة الشيخ محمد جاد، الذي أبدع بصوته العذب في إنشاد المدائح النبوية والابتهالات التي حملت معاني الرجاء والابتهال إلى الله، مما أضفى أجواءً من الخشوع والتأمل بين الحضور.

وفي ختام الاحتفال، أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن سعادته بمشاركة أهالي المحافظة هذه المناسبة العطرة، موجهًا التهنئة لهم بمناسبة ليلة النصف من شعبان، ومؤكدًا أن هذه الاحتفالات تعزز القيم الروحية وتحيي معاني المحبة والإخاء بين أبناء الوطن.

وأيضا، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مساء اليوم، الخميس، فعاليات الأمسية الدينية والإحتفال بليلة النصف من شعبان والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد النصر.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلى طلحة ، أعقبها كلمات للشيخ محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الأزهر الشريف تحدثوا فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان بما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وأكدوا، أن تحويل القبلة جاء إرضاءاً لرسولنا الكريم وتلبية لمطلبه صلى الله عليه وسلم لتغيير إتجاه القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام مما يدل على مكانته الرفيعة وقدره الكريم عند ربه عز وجل والذى أراد أن يخلد ذكرى هذه الواقعة بأن ذكرها في كتابه الكريم ليتلوها ويرددها كل قارئ ومرتل للقرآن العظيم ، كما أن مكانة شهر شعبان عظيمة حيث ترفع فيه الأعمال لرب العزة سبحانه وتعالى ، وتستجاب فيه الدعوة بما يؤكد منزلة هذا الشهر المبارك.

في سياق متصل، شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، بمسجد الفتاح بمدينة المستقبل نطاق مركز ومدينة أبوصوير، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان لعام 1446 هجرية.

بدأت مراسم الاحتفال بأداء شعائر صلاة المغرب، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة القارئ الشيخ كارم الحريري، ثم ألقى فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

والتي أشار خلالها إلى قدر رسول الله ﷺ، واستجابة اللّٰه سبحانه وتعالى لدعائه، بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، كما جاء في القرآن الكريم بسورة البقرة، ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾.

من جهة أخرى، شهد اللواء طارق حامد الشاذلي ، محافظ السويس، والدكتور اشرف حنيجل رئيس جامعة السويس الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق بحي السويس بحضوراللواء أحمد الاسكندراني ، السكرتير العام للمحافظة والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، والدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالسويس وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

وحضر الاحتفال بليلة النصف من شعبان كلا من رؤساء الأحياء ومديري المديريات والجمعيات الاهلية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ مديرية الاوقاف ولفيف من أهالي السويس.