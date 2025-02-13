معهد بحوث الإرشاد الزراعي ينظم ندوة حول "النباتات الطبية بين الأهمية والتحديات"

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث الإرشاد الزراعي ورشة عمل حول النباتات الطبية والعطرية بين الأهمية والتحديات والنظرة المستقبلية حاضر فيها الدكتور ربيع محمد مصطفى رئيس بحوث متفرغ بمعهد البساتين مركز البحوث الزراعية.

وتهدف الندوة، إلى خدمة المجتمع المدنى بمختلف فئاته للاستفادة فى مجال واعد وهام جدا فى مصر لجلب العملة الصعبة وهو مجال النباتات الطبية والعطرية لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة تعمل على زيادة الدخل القومى و تحسين المستوى المعيشى للزراع وأسرهم ومختلف الفئات اعالمة فى ذلك المجال، كما أن الهدف هو رفع الوعى من خلال تلك الفعاليات التى تعمل على نشر وتبنى العديد من المجالات الزراعية وفقا لأهداف التنمية المستدامة 2030.