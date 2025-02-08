تعرف على دور النباتات الطبية والعطرية فى مقاومة نزلات البرد

كتبت ـ أسماء نصار

النباتات الطبية والعطرية لها أهمية اقتصادية كمنتج تصديرى في المقام الأول، بإلإضافة إلى فوائدها الغذائية والصحية ودورها في الحماية من الأمراض الموسمية خاصة فى فصل الشتاء ومع نزلات البرد.

وفى التقرير التالى نتعرف من معهد تكنولوجيا الأغذية على فوائد بعض النباتات الطبية والعطرية:

النعناع والبابونج: يمكن مزجهما في كوب من الماء الساخن، على أن يتم استنشاق الأبخرة المتصاعدة منهما، والمحملة بنسبة كبيرة من الزيوت الطيارة والمنتول والفلافينويد، ثم يتم تناول هذا المشروب بعد أن يصبح دافئا.

الكركم: يحتوي على مادة فعالة وهي "الكركمين" تعمل كمضاد للالتهابات والبكتيريا والفيروسات، بالإضافة إلى دورها الفاعل في مضاعفة درجة كفاءة ومناعة الجهاز المناعي للإنسان، ما يعزز قدرته على مقاومة الأمراض الموسمية.

الزعتر: يحتوي على مادة "الكارفاكرول" التي تهاجم الفيروسات وأي بكتيريا تحاول إصابة الجهاز التنفسي.

الليمون: يقاوم الأمراض الفيروسية ونزلات البرد الموسمية، نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سي.

حبة البركة: تحتوى على مادة "النيجيلون" والتي تعزز قدرة الجهاز المناعي على مواجهة ومقاومة نزلات البرد، ضمن النباتات الطبية والعطرية التي ينصح بالتداوي بها، في بداية فصل الشتاء.

الثوم: يحتوي على مركبات الإيليسين، والتي تمثل أقوى مضاد حيوي طبيعي حيث ينصح بتناول فص أو فصين صباحًا وهي نيئه "على الريق" ويشرب بعضها الشخص قليل من الماء.

النعناع: له فوائد عديدة، نظرًا لاحتوائه على مادة المنتول، التي تلعب دورًا ملموسًا في توسيع الشعب الهوائية.

