محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة رافع الصرف الصحى بشمشير ويتفقد المركز التكنولوجى

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، محطة رافع الصرف الصحى بقرية شمشيرة بمنطقة مياه مركز فوه، بطاقة تصميمية تصل إلى 4800 متر مكعب يوميًا، لخدمة حوالى 10 آلاف نسمة، وذلك فى إطار المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، وتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز فوه، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل فى مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وفى إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوه، واللواء حسن عبدالغنى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والمهندس هشام داود، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة جميانة لويس، عضو مجلس النواب، ورؤساء القطاعات بالشركة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح تفصيلى حول محطة رافع الصرف الصحى بشمشيرة، التى تهدف إلى تحسين البنية الأساسية للقرية، كما تفقد غرفة الديزل، وعنبر الطلمبات، والبيارة العمومية، وذلك فى إطار التأكد من تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية المحددة، مؤكدًا على دعم الدولة المستمر لمشروعات البنية الأساسية لخدمة المواطنين فى كفرالشيخ، بما يضمن تحسين جودة الحياة لأهالى المحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن رافع صرف صحى شمشيرة يقع على مساحة 300 متر مربع، ويصل طول شبكة الانحدار إلى 8 كيلومترات، بينما تمتد خطوط الطرد لمسافة 5 كيلومترات، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة وتذليل أى عقبات للإسراع فى إنهاء مشروع معالجة الصرف الصحى بقرى المحافظة، بما يواكب جهود الدولة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، ووفقًا لاهتمام القيادة السياسية بتدشين عدد من محطات معالجة المياه لتحسين جودة الحياة لأهالينا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروعات الصرف الصحى من أهم مشروعات البينة الأساسية التى تحرص المحافظة على متابعة نسب التنفيذ بها وحل المشكلات التى تواجهها بشكل لحظى وسرعة إنجازها، بما يحقق رضا المواطنين بجميع مراكز المحافظة، حيث نتطلع لتحقيق خدمات الصرف الصحى بنسبة 100% لجميع القرى المستهدفة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على نظافة البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على أهمية دور المراكز التكنولوجية فى خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل مستمر لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل، وتقديم خدمات فعالة للمواطنين، مع التأكيد على تحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات.