محافظ المنيا يستعرض إنجازات هيئة إنقاذ الطفولة خلال 2024

المنيا – حسن عبد الغفار

ألتقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد هيئة إنقاذ الطفولة، لاستعراض إنجازات العام الماضي ومناقشة المستهدف للعام الحالي 2025، ومتابعة ما تم تنفيذه من المشروعات والمبادرات التعليمية والتنموية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، وعادل صموئيل مسئول قطاع التعليم ، أحمد محمد عطا مسئول برنامج الصداقة، ومحمد سعد مسئول إدارة العمليات ببرنامج الصداقة، وهيام مصطفى، مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

أكد المحافظ على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة المدارس وتطوير مهارات المعلمين تفعيلا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " بما يحقق تنمية مجتمعية مستدامة، كما شدد المحافظ على ضرورة التوسع في المبادرات الداعمة لرعاية الأطفال وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيدًا بدور الهيئة في دعم العملية التعليمية وتعزيز بيئة تربوية وتعليمية فعالة ومثمرة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة أسماء عبد الجابر أبرز إنجازات الهيئة وتسليط الضوء على الفاعليات المنفذة خلال إجازة نصف العام الدراسي، حيث تم تدريب 1700 معلم و600 قيادة مدرسية على مهارات إدارة عملية التعليم والتعلم، إلى جانب تدريب 63 متدربًا على تقوية مهارات القراءة والكتابة. كما تم تنظيم معسكرات تعليمية في 10 مدارس آمنة للأطفال، لتحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى اقامة معسكر “كامبينيا” لبناء القدرات الخاصة بأعضاء برلمان الطفل المصري ودعم المبادرات المجتمعية.

وأشارت عبد الجابر إلى أن خطة الهيئة للعام الحالى تتضمن اختيار 40 مدرسة لإجراء أعمال الصيانة بمراكز ملوي، المنيا، وأبوقرقاص، إلى جانب تحديد موعد انعقاد اللجنة الاستشارية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة والتي ستقوم بها الهيئة بالمحافظة في عام 2025.

وفى ختام اللقاء، أهدى اللواء كدوانى درع المحافظة للدكتورة أسماء عبد الجابر تقديرا لجهود الهيئة المستمرة لتحسين بيئة التعلم والصحة وقطاع الشباب بعروس الصعيد.