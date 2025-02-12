محافظ المنيا يستجيب لمسنة بعد 45 سنة معاناة.. اعرف الحكاية

المنيا ـ حسن عبد الغفار

استجاب اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، لشكوى سيدة مسنة، خلال لقائه بجولته التفقدية بمركز ملوى، حيث اشتكت السيدة أنها لم تحصل على إيجار لمحل قديم لها منذ 45 سنة، على الفور طلب المحافظ من المستأجرين دفع 1000 شهريا لها، كما طلب رئيس الوحدة المحلية بدفع مبلغ 2000 جنيه مساعدة فورية للمسنة، الأمر الذى رسم السعادة والبهجة على وجه السيدة، وقالت: أنا سعيدة جدا اليوم أن المنيا فيها محافظ مثل اللواء كدوانى، والذى أنصفنى بعد 45 سنة من معانتى".

وتفقد محافظ المنيا، قافلة طبية بقرية المعصرة بمركز ملوى، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

واستمع المحافظ، للخدمات المقدمة في القافلة، حيث شملت 7 عيادات متنقلة، تضم تخصصات باطنة، أطفال، نساء، أسنان ، وتنظيم أسرة ، عظام، بالإضافة إلى مبادرات للأمراض المزمنة، وصحة المرأة.

وأكد المحافظ، استمرار جهود المحافظة لتحسين الخدمات الصحية وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تطوير قطاع الصحة.

وحرص المحافظ، خلال جولته، على الاستماع للمواطنين ومطالبهم، ووجه بسرعة تحويل بعض الحالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، وصرف العلاج مجاناً لبعض الحالات ،كما وجه بسرعة الاستجابة وتقديم المساعدات اللازمة لعدد من الحالات الإنسانية ، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة والمهندس أحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، ومسؤولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.