محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة ضريح الشيخ الشعراوى بقرية دقادوس

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة ضريح إمام الدعاة الشيخ الشعراوي بقرية دقادوس مركز ميت غمر، بحضور اللواء أنور عثمان رئيس المركز، وأكد على توفير جميع أوجه الدعم اللازم لسرعة الانتهاء من الأعمال.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالضريح، لافتتاحه بحلول شهر رمضان المبارك، وأكد أن فضيلة الشيخ الشعراوي يمثل قيمة وقامة ليس على مستوى مصر والدقهلية فحسب، بل بين دول العالم العربي والإسلامي، لما قدمه من أحاديث دينية منفتحة وجهد وفير في تفسير القرآن الكريم.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تبخل بجهد في تكريم رموزها في مختلف المجالات، الدينية والفكرية والإبداعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى كافة الأصعدة، تقديرا لجهودهم الملموسة والمتميزة.



محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ضريح الشيخ الشعراوي