رئيس مدينة ميت غمر يتفقد أعمال تطوير ضريح الشيخ الشعراوى بدقادوس

الدقهلية - شريف الديب

تفقد اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبمرافقة فريق العمل التنفيذي، أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينه ميت غمر، ضريح الشيخ الشعراوي بمنطقة دقادوس، وتابع أعمال التطوير الجارية به.

وقال اللواء أنور عثمان إن فضيلة الشيخ الشعراوي، أحد أهم أعلام مصر والوطن العربي والإسلامي، وليس الدقهليه فقط وأقل شيء يقدم له هو الحفاظ على ضريحه وصيانته وتطوير المنطقه المحيطة به لتكون وجهه مشرفة لكل زواره من مصر وخارجها .

ووجه للشركة المنفذة للأعمال بتكثيف أعمال التطوير الجارية بالضريح حتي يتم الانتهاء منها خلال المدة الزمنية المحددة ليصبح متاحاً أمام زواره ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه المساعدة للشركة المنفذة، وتذليل أي عقبات وستكون هناك متابعة دقيقة من يوميا للوقوف علي اخر مستجدات الأعمال.



