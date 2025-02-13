اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 فبراير 2025 10:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وقيام ليلها وصيام نهارها؟.. الإفتاء تجيب

الخميس، 13 فبراير 2025 09:53 ص
ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وقيام ليلها وصيام نهارها؟.. الإفتاء تجيب دار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما حكم الاحتفالِ بليلة النصف من شعبان وقيامِ ليلها وصيامِ نهارها؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء بالآتى:الاحتفالُ بِلَيْلَةِ النصف مِن شهر شعبان المبارك مشروعٌ على جهة الاستحباب، وقد رغَّبَ الشرع الشريف في إحيائها، واغتنام نفحاتها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير.

ولا يؤثر في ثبوت فضل هذه الليلة ما يُثَار حولها من ادعاءات المتشددين القائلين بأنها بدعة، ولا يجوز الالتفات إلى مثل آرائهم الفاسدة؛ فإنها مردودة بالأحاديث المأثورة، وأقوال أئمة الأمة، وعملها المستقِر الثابت، وَما تقرر في قواعد الشرع أنَّ مَن عَلِم حجةٌ على مَنْ لم يعلم.

 







مشاركة

متي ليلة النصف من شعبان

موعد ليلة النصف من شعبان 2025

فضل صيام ليلة النصف من شعبان

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان

موعد اذان الفجر القاهرة

نصف شعبان 2025

الفجر القاهرة

موعد أذان المغرب في الإسكندرية

موعد ليلة النصف من شعبان

فضل صيام الايام البيض لشهر شعبان

فضل ليلة النصف من شعبان

صيام الايام البيض

فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان

صيام شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان

النصف من شعبان

متى ليلة النصف من شعبان 2025

ليله النصف من شعبان 2025

دعاء ليله النصف من شعبان

دعاء النصف من شعبان

متى ليلة النصف من شعبان

فضل صيام النصف من شعبان

النصف من شعبان 2025

متى ليله النصف من شعبان متي ليله النصف من شعبان

هل يجوز صيام يوم 15 من شعبان فقط

صيام ليلة النصف من شعبان

حكم صيام النصف من شعبان

صيام نصف شعبان

ادعيه النصف من شعبان

فضل ليله النصف من شعبان

حديث ليلة النصف من شعبان

دعاء نصف شعبان



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة