وزارة التعليم: عقد امتحانات الثانوية العامة بأسئلة اختيارية ومقالية

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تعقد بأسئلة اختيارية ومقالية، حيث يجيب الطالب على الأسئلة الاختيارية فى البابل شيت، بينما يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة للطالب، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد وفق مواصفة العام الماضي من حيث الأسئلة وطبيعتها ولكن سيكون هناك اختلاف فى مواصفة بعض المواد التى تم دمج مواد أخرى لها مثل الأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية حيث سيكون جزء من الامتحان مخصص لأسئلة الجيولوجيا، ولكن النسبة الأكبر من الأسئلة ستكون فى مادة الأحياء.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى: https://moe-register.emis.gov.eg/

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى..

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.