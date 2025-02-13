اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لا زيادة دون مرحلة انتقالية.. رسائل رئيس الوزراء بشأن الإيجار القديم (إنفوجراف)

الخميس، 13 فبراير 2025 07:17 م
لا زيادة دون مرحلة انتقالية.. رسائل رئيس الوزراء بشأن الإيجار القديم (إنفوجراف) رسائل مهمة من رئيس الوزراء بشأن الإيجارات القديمة

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.

رسائل مهمة من رئيس الوزراء بشأن الإيجارات القديمة
رسائل مهمة من رئيس الوزراء بشأن الإيجارات القديمة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وقال إن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.







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الإيجارات القديمة

زيادات الإيجارات القديمة

الايجار القديم

الحكومة






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