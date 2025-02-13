قطع الكهرباء اليوم عن عدد من المناطق فى مدينة بنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى بداية من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا اليوم الخميس، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة مغذيات الأزهرى وطريق الفيوم والزراعة.

وسيتم يتم قطع التيار "اليوم الخميس" عن مناطق (الصندوق الاجتماعى "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة"، جزء من خلف الرمد، حضانة روح الحياة، خلف مدرسة الزراعة، عزبة الشركة، جزء من صلاح سالم منطقه كشرى البكرى، منطقة وشارع البشرى ناحيه طريق الفيوم).

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.